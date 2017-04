Eduardo Paes soll von Brasiliens größtem Baukonzern Odebrecht umgerechnet fast fünf Millionen Euro für die "Erleichterung olympia-relevanter Verträge" bekommen haben sowie illegale Wahlkampfspenden. Außerdem ermächtigte der oberste Richter Luiz Edson Fachin die brasilianische Bundesstaatsanwaltschaft zu Ermittlungen gegen neun aktive Minister der brasilianischen Bundesregierung sowie gegen 29 Senatoren und 42 Abgeordnete. Darunter sind zwei enge Vertraute von Präsident Michel Temer und die Präsidenten von Senat und Abgeordnetenkammer. Das geht aus schriftlichen Anordnungen des Richters hervor, zu denen die Zeitung "O Estado de S. Paulo" Zugang hatte. Kurz nach der Veröffentlichung auf der Homepage des Blattes bestätigte Brasiliens Oberster Gerichtshof 76 Ermittlungsverfahren auf Grundlage von Kronzeugenaussagen ehemaliger Odebrecht-Funktionäre.

Korruptionsverfahren "Lava Jato" läuft

Odebrecht war auch an fast allen großen Olympia-Bauten beteiligt, wie dem Ausbau der Metro in Rio de Janeiro, dem Olympiapark und dem Umbau des Maracanã-Stadions. Nun steht der Mischkonzern mit deutschen Wurzeln im Zentrum eines milliardenschweren Korruptionsverfahrens namens "Lava Jato" (Autowäsche, Übers. d. Red.). Laut Kronzeugenaussagen soll Rios Ex-Bürgermeister Eduardo Paes das Schmiergeld über Konten in Brasilien und im Ausland erhalten haben. Im System von Odebrecht wurde er mutmaßlich unter dem Alias-Namen "Nervösling" geführt.

Paes bestreitet Vorwürfe

In einer Stellungnahme bezeichnete Paes die Anschuldigungen als "absurd und Lüge". Er habe niemals Schmiergelder für Bauarbeiten im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen erhalten. Auch alle anderen Angeschuldigten bestreiten die Vorwürfe. Das Mandat von Eduardo Paes als Bürgermeister von Rio de Janeiro endete zum 1. Januar 2017.