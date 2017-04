Olympiakos Piräus kann die griechische Fußballmeisterschaft zum siebten Mal in Folge feiern - denn es wird keinen Punktabzug durch das Sportgericht des griechischen Fußballverbandes geben. So hat es das Disziplinarkomitee des Gerichts heute entschieden: Oympiakos muss aber 150.000 Euro Bußgeld bezahlen und vier Heimspiele ohne Zuschauer austragen in der kommenden Saison.

Rangeleien und Fußtritte

Das ist die Strafe für Rangeleien und auch Fußtritte beim Pokalhalbfinale gegen AEK Athen. Hätte das Sportgericht einen hohen Punktabzug verfügt, dann wäre Verfolger Paok Saloniki doch wieder im Rennen um die griechische Fußball-Meisterschaft gewesen. So aber darf Olympiakos zum 44. Mal in der Vereinsgeschichte die frühe Meisterschaft feiern.

Bitter wird es dann nur für die Fans von Olympiakos Piräus zu Beginn der neuen Saison: Gleich vier Heimspiele lang können sie ihre Stars dann nur im Fernsehen sehen.