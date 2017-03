Human Rights Watch begrüßt den in dieser Woche vorgestellten Menschenrechts-Passus in den Ausrichter-Verträgen für die Olympischen Spiele.

Deutschland-Direktor Michalsky sagte im Deutschlandfunk, darin würden wirklich grundlegende Menschenrechte erwähnt, die seine Organisation bisher vermisst habe. Als Beispiel nannte er die Medienfreiheit und die Rechte von Schwulen und Lesben. Würden diese umgesetzt, könne es der Sport zum ersten Mal in seiner Geschichte schaffen, die Verhältnisse in einzelnen Staaten durch große Sportveranstaltungen zu verbessern, erklärte Michalsky.



Das Internationale Olympische Komitee hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass sich Kandidaten für die Ausrichtung Olympischer Spiele künftig verpflichten müssen, internationale Standards einzuhalten und gegen Korruption vorzugehen. Die Änderungen sollen ab den Sommerspielen 2024 in Kraft treten.