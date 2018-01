Das Internationale Olympische Komitee begrüßt die geplanten Gespräche zwischen Nord- und Südkorea über die Teilnahme nordkoreanischer Athleten an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang.

Wie das IOC in Lausanne mitteilte, will man selbst auch die Beratungen mit dem Olympischen Komitee Nordkoreas fortsetzen.



Nordkoreas Präsident Kim Yong Un hatte in seiner Neujahrsansprache die Entsendung von Sportlern zu Olympia angekündigt. Die Spiele in Südkorea finden im Februar statt.

