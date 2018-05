Das Internationale Olympische Komitee hat die nachträgliche Medaillenvergaben nach Disqualifikationen wegen Dopings geregelt.

Künftig müsse es binnen zwölf Monaten einen Zeremonie für Athleten geben, die im Nachhinein Gold, Silber oder Bronze zuerkannt bekommen, entschied das IOC-Exekutivkomitee in Lausanne. In dem verabschiedeten Dokument sind die Einzelheiten des Prozedere festgelegt. Demnach hat ein Athlet Wahlmöglichkeiten, wann und wo die Siegerehrung für die zunächst entgangene Medaille stattfinden soll: bei den nächsten Olympischen Spielen, einem Großereignis in seiner Sportart oder zum Beispiel im Olympischen Museum in Lausanne.

