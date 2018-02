Nord- und Südkorea wollen die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang zu hochrangigen politischen Gesprächen nutzen.

Wie das Präsidialamt in Seoul mitteilte, ist für Samstag ein Treffen zwischen Südkoreas Präsident Moon und der Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim geplant.



Bundespräsident Steinmeier appellierte an die beiden verfeindeten Staaten, ihren Dialog nach den Olympischen Spielen fortzusetzen. Gleichzeitig warnte Steinmeier im Atomstreit mit Nordkorea vor Illusionen. Man werde das Land nur durch eine strikte Umsetzung der verhängten Wirtschaftssanktionen zu ernsthaften Verhandlungen über sein Atomprogramm bewegen, sagte Steinmeier in einem Zeitungsinterview.



Der Bundespräsident hält sich derzeit zu einem Staatsbesuch in Südkorea auf.

