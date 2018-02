Während der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang wird es Beratungsstellen für Missbrauchsopfer unter den Sportlerinnen geben.

Wie das Organisationskomitee mitteilte, können betroffene Athletinnen erstmals in der olympischen Geschichte an vier Anlaufstellen medizinische und psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Auch eine Rechtsberatung wird angeboten. Die Organisatoren reagieren damit unter anderem auf die massenhaften Missbrauchsfälle im US-Turnverband durch den ehemaligen Teamarzt Larry Nassar. Er war Ende Januar zu 175 Jahren Haft verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.