Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang haben deutsche Sportler eine weitere Medaille gewonnen.

Die Rodler Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl und Tobias Arlt holten Gold in der Teamstaffel.



Zuvor hatten bereits die deutschen Eiskunstläufer Aljona Savchenko und Bruno Massot Gold im Paarlauf gewonnen.



Laura Dahlmeier wurde im Biathlon-Einzel Dritte und gewann Bronze. Gold ging an die Schwedin Hanna Öberg, Silber an die Slowakin Anastasiya Kuzmina. Franziska Preuß wurde Vierte.



Im Riesenslalom der Frauen ging der Sieg an Mikaela Shiffrin aus den USA. Viktoria Rebensburg wurde Vierte. Das Abfahrtsrennen der Herren gewann der Norweger Aksel Lund Svindal. Thomas Dreßen kam auf Platz fünf.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.