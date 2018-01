Zur Vorbereitung der Olympischen Winterspiele hat Nordkorea eine erste Delegation nach Südkorea geschickt.

Die Gruppe war bereits gestern erwartet worden, hatte die Reise aber kurzfristig abgesagt. Gründe dafür wurden nicht genannt. Die Delegation organisiert die Konzerte eines nordkoreanischen Orchesters, das während der Wettkämpfe in Pyeongchang auftritt. Neben den 140 Musikern werden auch 22 Athleten aus dem Norden erwartet. Sie werden in fünf Disziplinen antreten, unter anderem stellen sie zusammen mit

Süpdkorea ein gemeinsames Frauen-Eishockeyteam. Außerdem werden die Mannschaften beider Länder bei der Eröffnungsfeier am 9. Februar gemeinsam ins Stadion einlaufen.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.