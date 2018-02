In Anwesenheit von Staatsgästen aus aller Welt werden heute im südkoreanischen Pyeongchang die 23. Olympischen Winterspiele eröffnet.

Die Eröffnungsfeier beginnt um 20 Uhr Ortszeit, also gegen 12 Uhr mittags unserer Zeit. An der Zeremonie nimmt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil.



Zu den Wettbewerben sind mehr als 2.900 Sportler aus 92 Nationen angereist. Die Athleten von Nord- und Südkorea werden gemeinsam ins Stadion einlaufen. Die deutsche Mannschaft wird von dem Nordischen Kombinierer Eric Frenzel angeführt. Deutschland hat mehr als 150 Sportler nach Südkorea entsandt, darunter auch die Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg und die Rodlerin Natalie Geisenberger. Die Winterspiele dauern bis zum 25. Februar.



Der frühere Biathlon-Olympiasieger und heutige ZDF-Experte Sven Fischer sagte im Deutschlandfunk mit Blick auf die fortdauernden Doping-Skandale, es sei aus journalistischer Sicht gut, dass weiter recherchiert werde. Vielleicht sei man immer einen Schritt hinterher, aber es sei ein kurzer Schritt, und man sei den Sündern auf den Hacken.



Der UNO-Sicherheitsrat genehmigte einem nordkoreanischen Regierungsvertreter eine Reise zu den Winterspielen, obwohl er auf einer Sanktionsliste steht. Die Ausnahmeregelung gilt für den Vorsitzenden des Führungskomitees für Sport in Nordkorea, Choe Hwi. Zu der 22 Mitglieder zählenden Delegation Nordkoreas gehört neben Choe unter anderem auch die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong.

