Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang ist der Österreicher Marcel Hirscher im ersten Lauf des Slaloms ausgeschieden.

In Führung liegt damit Henrik Kristofferson aus Norwegen. Die österreichische Snowboarderin Anna Gasser gewann die erste Goldmedaille im Big-Air-Wettbewerb. Zweite wurde die US-Amerikanerin Jamie Anderson vor Zoi Sadowski Synnott aus Neuseeland.



Der russische Curler Alexander Kruschelnizki will nach seiner positiven Dopingprobe seine Bronzemedaille zurückgeben. Das sagte eine Sprecherin des russischen Curling-Verbandes im Fernsehen. Man habe eine Erklärung unterzeichnet, dass er die verbotene Substanz Meldonium in seinem Körper gehabt habe. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte ein Verfahren gegen Kruschelnizki eröffnet. Er war positiv auf das Herzmedikament Meldonium getestet worden.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.