Das Internationale Olympische Komitee hat die Frist zur Registrierung nordkoreanischer Athleten für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang verlängert.

Ein IOC-Sprecher erklärte, man wolle allen qualifizierten Athleten eine Teilnahme ermöglichen, ungeachtet aller politischen Spannungen und Unterschiede. Sportlich qualifiziert haben sich bislang nur die beiden nordkoreanischen Eiskunstläufer Ryom Tae Ok und Kim Ju Sik. Beide hatten die Meldefrist des Eiskunstlauf-Weltverbandes verstreichen lassen.



Morgen treffen sich Delegationen aus Nord- und Südkorea im Grenzort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone, um über die Teilnahme von Sportlern aus dem Norden zu verhandeln. Es sind die ersten Gespräche beider Länder seit zwei Jahren. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un hatte in seiner Neujahrsansprache angekündigt, dass er ein Team zu den Winterspielen in Pyeongchang vom 9. bis 25. Februar entsenden will.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.