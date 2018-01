Der japanische Ministerpräsident Abe will zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang reisen und sich dort mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In treffen.

Dies gab Abe in Tokio bekannt. Er sagte, Japan wolle vor allem vor dem Hintergrund der Bedrohung durch Nordkorea enger mit Südkorea zusammenarbeiten. In einem Interview kündigte Abe zugleich aber an, während des Besuchs weitere Hilfen für jene noch lebenden Südkoreanerinnen offiziell abzulehnen, die während des Zweiten Weltkrieges als Zwangsprostituierte nach Japan verschleppt wurden. Die südkoreanische Forderung nach einer Entschädigung der Frauen war jahrzehntelang ein Streitpunkt zwischen den beiden Staaten. Im Jahr 2015 einigten sie sich auf die Einrichtung eines Entschädigungsfonds, in den Japan umgerechnet rund 7,5 Millionen Euro einzahlte. Zuletzt hatte Südkorea jedoch weitere Hilfen für die Frauen verlangt.

