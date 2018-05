Der Tropensturm "Mekunu" ist mit schweren Regenfällen über den Süden der Arabischen Halbinsel gezogen.

Nach jüngsten Korrespondentenberichten sind sowohl im Jemen als auch in Oman mehrere Menschen ums Leben gekommen. Der Sturm war laut der Nachrichtenagentur AP heftiger als alle bislang bekannten Unwetter im Süden des Oman. In Salala, der drittgrößten Stadt des Sultanats, gingen fast 280 Millimeter Regen nieder. Das ist so viel wie normalerweise in drei Jahren. Inzwischen zieht "Mekunu" nach Saudi-Arabien weiter.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.