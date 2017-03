Weltweit haben einem Bericht der Entwicklungsorganisation One zufolge 130 Millionen Mädchen keinen Zugang zu Bildung.

Das führe dazu, dass sie am stärksten von Armut betroffen seien, heißt es in der Untersuchung, die sich auf Angaben der UNO-Bildungsorganisation Unesco stützt. Mädchen, die keine Schule besuchen, laufen demnach Gefahr, als Kinder verheiratet zu werden, Krankheiten zu bekommen und jünger zu sterben. Bildung für Mädchen wirkt sich dem Bericht zufolge aber nicht nur positiv auf deren eigenes Leben aus, sondern auch auf ihre Familien und ihre Länder. Deshalb seien gezielte Investitionen in Bildung sowie Reformen in den ärmsten Staaten der Welt notwendig.