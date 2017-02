Online-Bezahlung Neues Gesetz soll Verbraucher besser schützen

Online-Banking ist heute Teil des Alltags. Sicherer ist es deshalb noch lange nicht. (dpa/Arne Dedert)

Verbraucher sollen künftig besser geschützt werden, wenn sie im Internet mit Kreditkarte zahlen oder Bankgeschäfte erledigen.

Das Bundeskabinett will am Vormittag einen Gesetzentwurf zur Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie verabschieden. Demnach müssten sich Kunden ab 2018 stärkeren Sicherheitsüberprüfungen unterziehen, bevor sie eine Zahlung tätigen - etwa indem sie Passwörter und einen elektronischen Fingerabdruck vorweisen. So sollen Betrug und Missbrauch verhindert werden.



Außerdem will die Bundesregierung eine einfachere Bestrafung von Angriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute ermöglichen. Der Einsatz elektronischer Fußfesseln soll auf verurteilte Straftäter ausgeweitet werden, die auch nach ihrer Entlassung als gefährlich gelten.