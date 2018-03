Warum noch vor die Tür gehen, es gibt schließlich alles online zu kaufen - inklusive Marihuana.

Forscher aus den USA haben sich die Google-Suchen der letzten zwölf Jahre angeguckt, mit denen offensichtlich nach Online-Shopping-Möglichkeiten für Cannabis gesucht wurde. Die Anzahl der Suchanfragen hat sich in dieser Zeit verdeifacht auf teilweise anderthalb bis zweieinhalb Millionen im Monat. Und die Leute werden auch fündig: Gut die Hälfte der Ergebnisse auf der ersten Seite - oft sogar gleich das erste Suchergebnis - bieten tatsächlich an, Marihuana online zu kaufen und sich nach Hause schicken zu lassen - per Post, Paket oder Kurier.



Das Problem: Online Marihuana zu kaufen oder verkaufen ist verboten - selbst in den US-Bundesstaaten, in denen der Cannabis-Konsum mittlerweile erlaubt ist. Schließlich könnten so auch Kinder und Jugendliche einfach und unkontrolliert da dran kommen. Die Forscher fordern deshalb von der US-Regierung, dringend aktiv zu werden.

