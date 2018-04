Die Chemiewaffenexperten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen haben mit der Untersuchung des mutmaßlichen Giftgasangriffes im syrischen Duma begonnen. Wie die OPCW bestätigte, nahm das Team in der Stadt bei Damaskus Proben. Sie sollen nun in einem Labor der Organisation in den Niederlanden analysiert werden.

Zuvor hatte bereits das russische Außenministerium mitgeteilt, dass die Experten auf dem Weg nach Duma seien. Sie sollen prüfen, ob es dort am 7. April tatsächlich einen Giftgaseinsatz gab.



Die OPCW ließ offen, ob die Experten noch einmal nach Duma fahren würden. Auf Grundlage der Laborergebnisse und anderer in Duma gesammelter Informationen werde das Team einen Bericht für die Mitgliedsstaaten der OPCW erstellen, hieß es. Die Inspektoren sind nicht befugt, eine Aussage über die Urheber eines möglichen Giftgaseinsatzes zu treffen. Sie dürfen lediglich untersuchen, ob tatsächlich Chemiewaffen eingesetzt wurden.



Der Einsatz der Spezialisten war immer wieder verschoben worden. Russland und Syrien begründeten dies mit Sicherheitsbedenken. Zuletzt hatte es in Duma einen Angriff auf ein UNO-Erkundungsteam gegeben. Westliche Diplomaten warnten dagegen, inzwischen könnten alle Beweise am Ort des Angriffs beseitigt worden sein. Sie machen die syrische Führung für die Verzögerung der Untersuchung verantwortlich.



Die USA, Großbritannien und Frankreich hatten ihre Luftangriffe am vergangenen Wochenende auf Ziele in Syrien mit dem Giftgasangriff begründet, den sie dem Regime von Machthaber Assad anlasten. Syrien und Russland bestreiten den Vorwurf.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.