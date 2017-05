Es ist der Anfang vom Ende eines der mächtigsten Kartelle der Wirtschaftsgeschichte: Die Opec, die Organisation erdölexportierender Länder, verlängert ihr Förderlimit, aber die Ölpreise fallen trotzdem. Ökonomischer Logik folgend müssten bei einer Verknappung des Angebots eigentlich die Preise steigen.

Die Märkte allerdings reagierten nach der Ankündigung der Opec anders: Sie ließen die Ölpreise fallen, das Barrel der Nordseesorte Brent um fast 4 Prozent, das der US-Sorte WTI sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 50 Dollar. Warum? Weil ganz offensichtlich die Überzeugung herrscht, dass sich die Opec mit ihrer Politik nicht mehr durchsetzen kann. Die Macht des Öl-Kartells zerrinnt - und das ist gut so.

Denn das Gift jeder Marktwirtschaft sind Kartelle. Dass Anbieter ihre Preise absprechen, geht immer zu Lasten Dritter. Im Fall der Opec waren das Verbraucher und ölverarbeitende Industrie weltweit. Doch auch im globalen Maßstab sollten Gerechtigkeit und ein funktionierender Markt die Ziele der Zeit sein.

Wenn die G7-Staaten heute und morgen über den Abbau von Handelsungleichgewichten sprechen, gehört auch dies zur Vision einer fairen Weltwirtschaftsordnung. Kartelle, die Verbrauchern weltweit die Preise diktieren, braucht diese nicht.

Die Folge werden Wohlfahrtsgewinne für viele sein

Der heraufziehende Abschied der Opec zeigt aber auch, wie schwer eine gerechte globale Wirtschaftsordnung zu realisieren ist. Denn die Opec gibt ihre Macht nicht freiwillig ab. Nur wegen der enormen Steigerung der Schieferölproduktion in den USA gelingt es der Opec nicht mehr, die Preise zu stabilisieren. Inzwischen arbeiten die US-Produzenten schon unter 40 oder sogar 30 Dollar pro Barrel profitabel. Sie können die Förderung jederzeit hochfahren, wenn die Opec sie herunterfährt. Das ist Markt.

Nicht die Politik also, sondern die Marktwirtschaft hat die Opec in die Knie gezwungen. Die Folge werden Wohlfahrtsgewinne für viele sein: für Autofahrer, für Beschäftigte ölverarbeitender Unternehmen. Aber auch Sicherheit: Die Opec wird keine wirksamen Öl-Boykotte mehr ausrufen können wie nach dem Jom-Kippur-Krieg und es wird keine Ölkrisen wie in den 70er-Jahren mehr geben.

Das Scheitern der Opec ist ein Sieg der Marktwirtschaft, aber auch ein Auftrag, sich unabhängiger von Kartellen und der Verfügbarkeit von Rohstoffen zu machen. Eine ganze Reihe von Ländern hat schon die richtigen Lehren gezogen: Die Zukunft gehört Sonne, Wasser und Wind. Der Opec nicht mehr.

Klemens Kindermann (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Klemens Kindermann ist seit 2009 Abteilungsleiter Wirtschaft und Gesellschaft beim Deutschlandfunk. Von 1991 bis 1997 war er Redakteur und Korrespondent der Deutsche Presse-Agentur (dpa). Danach wechselte er 1997 zur Wirtschafts- und Finanzzeitung "Handelsblatt", wo er als Fachredakteur, Desk-Chef im neu geschaffenen Newsroom und ab 2004 als stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft & Politik tätig war.