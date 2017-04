Der Autohersteller Opel hat seine Pläne für die Zeit nach der Übernahme durch den französischen Konzern PSA vorgestellt. Im Kern soll das Europageschäft gebündelt werden, um den anstehenden Zusammenschluss mit Peugeot-Citroen vorzubereiten.

Alle europäischen Aktivitäten von Opel, die Teil von PSA werden sollen, werden künftig unter dem Dach einer Gesellschaft zusammengefasst. Dafür bekommt die derzeitige Adam-Opel-AG einen neuen gesellschaftsrechtlichen Mantel und wird zu einer GmbH umgebaut. Damit ist künftig z.B. kein Aufsichtsrat mehr nötig. Andererseits kann sich Opel dann aber auch nicht mehr wie bisher als Aktiengesellschaft Kapital über die Börsen beschaffen. Die Umwandlung in eine GmbH soll bis Ende Juni vollzogen sein.



Für die rund 19.000 Mitarbeiter in Deutschland soll sich durch diese rechtliche Neuaufstellung zunächst aber nichts ändern. Opel hält auch seine Investitionszusagen an die Produktionsstandorte in Deutschland aufrecht; damit sind betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2018 ausgeschlossen.



Der Opel-Betriebsrat ist mit der Ankündigung zufrieden, denn die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer und die bestehenden Tarifverträge bleiben ebenfalls erhalten. Dies gehörte zu den Hauptforderungen der Gewerkschaften.