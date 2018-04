Der Opel-Betriebsrat hat Einzelheiten zum Sanierungsplan des französischen Mutterkonzerns PSA bekannt gegeben.

Demnach sollen in Deutschland bis zum Ende des Jahrzehnts 3.700 der bislang rund 19.000 Stellen wegfallen. Allein das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim solle 1.200 Arbeitsplätze verlieren. Der Vorsitzende des Betriebsrats, Schäfer-Klug, betonte in Frankfurt am Main, bisher hätten bereits 2.000 Mitarbeiter Programme zum freiwilligen Ausscheiden angenommen, etwa über einen Vorruhestand. Bis 2020 rechne man mit weiteren 2.000 Abgängen, so dass der geforderte Abbau von Personalkosten damit erfüllt sei und es keinen Grund mehr für Lohnkürzungen bei den verbleibenden Beschäftigten gebe.



Erst gestern hatten die Arbeitnehmervertreter erklärt, sie würden Plänen nicht zustimmen, wonach Opel-Beschäftigte dauerhaft auf 4,3 Prozent ihres Geldes sowie auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichten sollen. Außerdem strebe PSA eine Halbierung der Belegschaft im Eisenacher Werk an.

