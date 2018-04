An drei Standorten des Autokonzerns Opel finden heute Betriebsversammlungen statt.

Betroffen sind die Werke in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach. Hintergrund ist der Streit mit dem neuen Mutterkonzern PSA über die Sanierung des Unternehmens. Die IG Metall befürchtet, dass in Eisenach ein massiver Personalabbau bevorsteht und wirft PSA Wortbruch vor. Bundeskanzlerin Merkel appellierte an den Konzern, die Zusagen einzuhalten, die bei der Übernahme gemacht worden seien. PSA hatte Opel 2017 von General Motors gekauft.

