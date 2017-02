Opel Deutschland und Frankreich sehen gute Chancen bei Übernahme durch PSA

Das Opel-Logo wird in Rüsselsheim in angestrahlt. (picture-alliance / dpa / Andreas Arnold)

Bundeswirtschaftsministerin Zypries und ihr französischer Amtskollege Sapin sehen in der geplanten Übernahme von Opel durch den Konkurrenten PSA Chancen für beide Unternehmen.

Die Allianz könne die internationale Wettbewerbsfähigkeit steigern, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach einem Treffen in Paris. Durch den Zusammenschluss könne ein weiterer europäischer Global Player entstehen. Die bestehenden Vereinbarungen bezüglich der Standorte und der Arbeitsplätze in Deutschland und Frankreich müssten dabei eingehalten werden.



PSA-Chef Tavares drängt auf eine rasche Übernahme von Opel. Dadurch könnte es innerhalb kürzester Zeit signifikante Synergien geben, sagte er in Paris. Tavares machte zugleich deutlich, dass er Opel als Sanierungsfall betrachtet. Er sicherte aber erneut zu, sich an alle bestehenden Abmachungen für die Beschäftigten zu halten.