Die IG Metall und der Betriebsrat haben die Opel- Beschäftigten an drei Standorten zu Betriebsversammlungen aufgerufen.

Die Treffen sollen morgen in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach stattfinden. Hintergrund ist der Streit mit dem neuen Mutterkonzern PSA über die Sanierung des Unternehmens. Die IG Metall wirft der Konzernführung vor, die Belegschaft einschüchtern zu wollen. Der Gewerkschaftschef Hofmann sagte der "Wirtschaftswoche", alle Kostenziele für das Werk in Eisenach seien erreichbar, und zwar ohne Eingriffe in bestehende Tarifverträge. Die Gewerkschaft befürchtet, dass die Belegschaft dort deutlich reduziert werden könnte.



Zuvor hatte PSA die geplante Investitionsentscheidung für das Montagewerk in Eisenach ausgesetzt, weil es bisher keine Einigung mit den Arbeitnehmervertretern über weitere Lohnzugeständnisse gibt.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.