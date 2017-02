Opel Peugeot-Citroen will offenbar rasch mit Kanzlerin Merkel sprechen

Peugeot erwägt Übernahme von Opel (dpa /Caroline Seidel)

Angesichts der möglichen Übernahme des Autoherstellers Opel durch Peugeot-Citroen setzt der französische Konzern offenbar auf einen Dialog mit Bundeskanzlerin Merkel.

Wie die "Bild"-Zeitung schreibt, will Konzernchef Tavares die Kanzlerin zügig um ein Gespräch ersuchen. Es gehe darum darzulegen, dass Peugeot-Citroen eine Allianz mit Opel plane. Auch mit deutschen Arbeitnehmervertretern wolle Tavares schnell in Kontakt treten, hieß es. Opels US-Mutterkonzern General Motors und der französische Autobauer hatten bestätigt, dass es Verhandlungen gibt. Ein Verkauf würde es dem US-Konzern ermöglichen, sich von seiner verlustreichen Europasparte zu trennen. Die Überlegungen zum Opel-Verkauf lösten große Sorge um die Arbeitsplätze in Deutschland aus.