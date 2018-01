Im Opel-Werk in Rüsselsheim beginnt noch in dieser Woche eine voraussichtlich sechsmonatige Kurzarbeit.

Das habe die Bundesagentur für Arbeit bewilligt, teilte ein Unternehmenssprecher am Abend mit. Geschäftsleitung und Betriebsrat hätten die Kurzarbeit am Opel-Stammsitz in Abstimmung mit der IG Metall vereinbart. Betroffen sind demnach sowohl die Produktentwicklung als auch der Bereich Verwaltung.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.