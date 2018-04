Hessens Ministerpräsident Bouffier hat vom französischen Autokonzern PSA einen konkreten Zukunftsplan für dessen Tochter Opel gefordert.

Der CDU-Politiker sagte nach einem Treffen mit PSA-Generalsekretär Olivier in Wiesbaden, er wolle eine klare Perspektive für Opel. Dazu gehörten die Standortsicherung des Stammsitzes in Rüsselsheim und der anderen deutschen Werke sowie der Erhalt der Arbeitsplätze. Die Sanierung von Opel will der Mutterkonzern ohne betriebsbedingte Kündigungen und Schließungen schaffen. Er verlangt von dem Autobauer aber Einsparungen von Investitionen in die deutschen Werke.

