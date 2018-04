Der Opel-Betriebsrat lehnt das Sanierungskonzept des Mutterkonzerns PSA ab.

Betriebsratschef Schäfer-Klug sagte nach einer Mitarbeiterversammlung im Stammwerk Rüsselsheim, die bisherigen Vorschläge sähen für das Montagewerk Eisenach lediglich den Bau eines Fahrzeugmodells vor. Dies wäre eine Halbierung der Belegschaft. Zudem sollten die Opel-Beschäftigten dauerhaft auf 4,3 Prozent ihres Geldes sowie auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichten. Dem werde der Betriebsrat nicht zustimmen. Schäfer-Klug warf PSA-Chef Tavares vor, kein Konzept für die Zukunft von Opel zu haben.



Opel-Chef Lohscheller erklärte in einer Videobotschaft, das Unternehmen wolle in Deutschland investieren und den Tarifvertrag einhalten. Es sei erklärtes Ziel des Managements, das Unternehmen ohne Entlassungen oder Werksschließungen wieder flott zu machen.



Opel und die Arbeitnehmervertretung ringen seit Monaten um die künftige Auslastung der Werke. Dabei verlangen die Franzosen von den Beschäftigten Einkommensverzicht im Gegenzug für Investitions- und Beschäftigungszusagen.



Der Streit sorgt auch für Unruhe in Berlin. Eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte, dieser habe großes Interesse an einer nachhaltigen Perspektive für Opel und seine Beschäftigten.

