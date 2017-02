Opel-Übernahme GM-Chefin wirbt bei Mitarbeitern für Fusion

Logo des Autobauers Opel auf einem Fahrzeug. (imago / MiS)

Der Autokonzern General Motors hat in einem Brief an die Mitarbeiter von Opel und Vauxhall für den geplanten Zusammenschluss mit dem französischen Konkurrenten PSA geworben.

In dem Schreiben, das mehreren Medien vorliegt, erklärte Konzernchefin Barra, die Transaktion sei im Interesse aller Beteiligten. Denn eine mögliche Übernahme verbessere die Position beider Unternehmen auf dem europäischen Markt, weil sich ihre Stärken ergänzten. General Motors ist noch Verhandlungen mit dem Autohersteller PSA, der zum Teil auch dem französischen Staat gehört. Das Wirtschafts- und Finanzministerium in Paris sagte nach Angaben einer Mitarbeiterin zu, auf die Auswirkungen für die Arbeitsplätze in allen betroffenen Ländern zu achten. Die Bundesregierung hatte den Erhalt aller drei deutschen Opel-Standorte gefordert.