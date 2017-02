Opel-Verkauf Bundesregierung spricht mit GM und PSA

Das historische Opel-Portalgebäude in Rüsselsheim. (Deutschlandradio / Ludger Fittkau)

Die Bundesregierung hat wegen des geplanten Verkaufs von Opel Gespräche mit dem Mutterkonzern General Motors und dem möglichen Käufer PSA geführt.

Dabei habe man das hohe Interesse am Erhalt der deutschen Opel-Standorte betont, sagte eine Vertreterin des Bundeswirtschaftministeriums in Berlin. Die Gespräche hätten auch ergeben, dass der Verhandlungsprozess zwischen den beiden Firmen bereits relativ weit fortgeschritten sei. Die IG Metall verlangte Klarheit über die Rolle Opels nach einer Übernahme durch den französischen Konzern. Die bereits bestehende Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Produktion neuer Modelle werde von den Arbeitnehmervertretern positiv gesehen, teilte die Gewerkschaft nach einer Personalversammlung am Opel-Stammsitz Rüsselsheim mit.