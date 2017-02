Opel-Verkaufsgespräche Europäischer Betriebsrat will Allianz mit PSA-Arbeitnehmern

Collage aus den Logos der Autobauer Opel und Peugeot. (Imago)

Der europäische Betriebsrat von Opel und Vauxhall bemüht sich um eine Allianz mit den Arbeitnehmervertretern des französischen Automobilkonzerns PSA.

Das Gremium erklärte in Rüsselsheim, sollte PSA Opel übernehmen, so wolle man gemeinsam für gute Bedingungen der Beschäftigten kämpfen. Der Betriebsrat betonte, man begrüße das klare Bekenntnis von PSA, dass Verträge und Zusagen an allen europäischen Standorten eingehalten werden sollten.



Bundeswirtschaftsministerin Zypries forderte in der "Passauer Neuen Presse", dass die mündlichen Zusagen auch vertraglich fixiert werden müssten. PSA-Chef Tavares hatte gestern versichert, er wolle Opel als eigenständiges Unternehmen erhalten und bis Ende nächsten Jahres auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten.