Die Türkei hat den Einsatz deutscher Leopard-2A4-Panzer bei der Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG bestätigt.

Sie fänden im Rahmen der am 20. Januar 2018 begonnenen Operation "Olivenzweig" der türkischen Streitkräfte Verwendung, heißt es in einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums an den Bundestag, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sollen seit Beginn der Offensive gegen die syrischen Kurden in Afrin 55 Zivilisten getötet worden sein. Überprüfbar sind diese Angaben nicht.



In der Türkei wurden unterdessen mehr als 300 Menschen festgenommen, die in den sozialen Medien Kritik an der Militäroffensive im Nordwesten Syriens geäußert haben. Das türkische Innenministerium wirft ihnen Terrorpropaganda vor.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.