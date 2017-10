Der Wirbelsturm "Ophelia" ist auf Irland getroffen.

Er erreichte Geschwindigkeiten von fast 150 Kilometern in der Stunde. Schulen und Behörden blieben geschlossen, Fährverbindungen wurden vorübergehend eingestellt. Mehr als 100.000 Menschen wurden von der Stromversorgung abgeschnitten. Im Süden und Südosten Irlands kamen insgesamt zwei Menschen ums Leben. - "Ophelia" hatte in Hurrikan-Stärke Mitte vergangener Woche in den Azoren seinen Höhepunkt erreicht, seitdem bewegt er sich in Richtung Nordosten.