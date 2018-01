Österreichs Bundeskanzler Kurz will in der EU eine "Brückenfunktion" zwischen den Visegrad-Staaten und dem Westen übernehmen.

Dies sei angesichts der Spannungen im Zuge der Flüchtlingskrise nötig, sagte Kurz in Wien bei einem Besuch des ungarischen Regierungschefs Orban. Beide zeigten sich einig in ihrer ablehnenden Haltung zur europäischen Flüchtlingspolitik und betonten die Bedeutung des Schutzes der EU-Außengrenzen. Am Nachmittag traf Orban auch mit Vizekanzler Strache von der FPÖ zusammen.



Spekulationen, wonach Österreich den Visegrad-Staaten Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei beitreten könne, wiesen Kurz und Orban zurück.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.