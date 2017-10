Der ungarische Ministerpräsident Orban hat das EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen sein Land wegen des neuen NGO-Gesetzes für irrelevant erklärt.

Man rieche von weitem, dass es sich um eine politische Angelegenheit handele, sagte Orban in einem Rundfunk-Interview. Seine Regierung würde sich lächerlich machen, wenn sie das ernst nähme.



Grund für das EU-Verfahren ist das Gesetz zum Umgang mit Nicht-Regierungs-Organisationen. Diese müssen sich bei Gericht registrieren, wenn sie mehr als 24.000 Euro im Jahr an Unterstützung aus dem Ausland erhalten. Zudem sind sie verpflichtet, in allen Publikationen und Internet-Auftritten die Bezeichnung "aus dem Ausland unterstützte Organisation" anzuführen.