Die Deutsche Stiftung Organtransplantation sieht angesichts der niedrigen Zahl der Menschen, die Organe gespendet haben, Nachholbedarf in den Kliniken.

Die Geschäftsführende Ärztin der Stiftung in Nordrhein-Westfalen, Ulrike Wirges, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Transplantationsbeauftragte müssten von der Klinikleitung unterstützt und freigestellt werden. Dies sei bislang nur in Bayern gesetzlich garantiert. Häufig würden Transplantationsbeauftragte nicht in die Frage einbezogen, ob eine Spende möglich wäre - sei es aus Unkenntnis oder aus Zeitgründen.



Die Deutschen seien jedoch bereit, Organe zu spenden. Dies belegen laut Wirges repräsentative Studien. Am Wochenende hatte die Stiftung Eurotransplant bekannt gegeben, dass die Zahl der Menschen, denen im Jahr 2017 in Deutschland Organe entnommen wurden, im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist - um acht Prozent auf 769 Personen. Dabei nicht berücksichtigt ist die Zahl der Lebendspenden, die ebenfalls sank.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.