Die Zahlen sind erschreckend und für Patienten, die dringend auf eine Organtransplantation warten, sind sie schlicht eine Katastrophe: Nur 797 Menschen haben im vergangenen Jahr in Deutschland Organe gespendet. Damit hat die Spendenbereitschaft den Tiefststand der letzten 20 Jahre erreicht.

Beinahe reflexartig werden nun Vorschläge wiederholt, wie man die Situation durch organisatorische Maßnahmen verbessern könnte: Zum Beispiel durch die Widerspruchslösung, wie sie in vielen europäischen Ländern praktiziert wird: Dabei kann jedem hirntoten Patienten ein Organ entnommen werden, es sei denn, er hat dem zu Lebzeiten widersprochen.

Zwang führt zu schlechtem Gewissen

Dieser robuste organisatorische Vorschlag soll jeden Bürger zwingen, sich für oder gegen Organspende zu entscheiden. Aber Zwang war noch nie ein gutes Mittel. Außerdem versteckt sich dahinter ein moralischer Zeigefinger, der jedem ein schlechtes Gewissen machen will, der sich noch zu keiner Entscheidung durchringen konnte und darum auf seinem Organspendeausweis weder ein Ja noch ein Nein angekreuzt hat.

Nein, leicht machen es sich die Bundesbürger mit ihrer Entscheidung für oder gegen die Organspende wahrlich nicht. Der Zufall will es, dass wir vor genau sieben Tagen hier im Deutschlandfunk eine eineinhalbstündige Sendung mit Hörerbeteiligung zu Organspende und Organtransplantation hatten. Die Beteiligung der Hörerinnen und Hörer – also von Ihnen – sprengte alles, was wir bei diesen Sendungen gewohnt sind.

Ihre Anrufe und E-Mails spannten das gesamte Problemfeld der Organspende auf. Aus der Vielzahl gegensätzlicher Meinungen will ich nur zwei zitieren: Eine Hörerin aus Augsburg wurde vor zwei Jahren nierentransplantiert. Sie sei sehr dankbar dafür, es wäre wie ein zweites Leben. Eine andere Hörerin aus Emden wiederum berichtete vom Tod ihres Mannes, der friedlich zuhause im Kreis der Familie und Freunde eingeschlafen sei. Diese Form des Abschiednehmens wäre bei einer Organentnahme entfallen.

Eine Spende ist immer freiwillig - sonst wäre es eine Abgabe

Es sind zwei verschiedene Richtungen, in die die Deutschlandfunk-Hörer argumentieren, und beide sind richtig. Das eine ist die sachliche medizinische Diskussion: Wie können wir Patienten, die auf ein Organ warten, helfen? Das andere ist eine ethische Diskussion: Wie wollen wir sterben? Dafür gibt es keine einfachen Antworten. Schon gar nicht bürokratische Zwangsmaßnahmen wie die Widerspruchslösung. Letztlich muss jeder seine eigene, private Entscheidung treffen.

Eines sollte man dabei nicht vergessen: Eine Spende ist immer freiwillig, sonst nennt man es eine Abgabe. Und wir reden von Organspende, nicht von Organabgabe.