Wegen der Folgen des Orkans "Friederike" müssen Bahnreisende auch morgen mit Einschränkungen und Verspätungen im Fernverkehr rechnen.

Die Züge und das Personal befänden sich wegen der Einstellung des Bahnverkehrs nicht wie geplant an ihren vorgesehenen Orten, sagte eine Unternehmenssprecherin dem Deutschlandfunk. Seit heute Nachmittag fahren aus Sicherheitsgründen bundesweit keine Fernverkehrszüge mehr. Um gestrandeten Fahrgästen zu helfen, wurden in großen Bahnhöfen das Personal verstärkt und Aufenthaltszüge bereitgestellt, unter anderem in Hamburg, Leipzig und Köln. Im Berliner Hauptbahnhof warteten mehrere hundert Menschen. Behinderungen gab es auch im Straßenverkehr. Autobahnen wurden wegen umgestürzter Lastwagen gesperrt. Die Zahl der Todesopfer ist nach jüngsten Angaben auf vier gestiegen, darunter sind zwei Feuerwehrmänner. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden mehr als 50 Menschen verletzt.

