Das Sturmtief "Friederike" ist vom Deutschen Wetterdienst zum Orkan heraufgestuft worden.

Es träten Böen mit Geschwindigkeiten von bis 130 Kilometern pro Stunde auf, sagte ein Sprecher in Offenbach. Der Sturm hat in weiten Teilen West- und Norddeutschlands zu erheblichen Schäden und Behinderungen geführt. Der Zugverkehr in den Bundesländern Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wurde komplett eingestellt. Auf den Straßen kam es zu zahlreichen Staus wegen umgestürzter Lastwagen. Im nordrhein-westfälischen Emmerich wurde ein Mann von einem Baum erschlagen. Auch andernorts gab es Verletzte durch umstürzende Bäume. Rund 100.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom.



In den Niederlanden war vor allem der Flugverkehr betroffen. In Belgien wurde der Hafen von Gent geschlossen.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.