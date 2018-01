Die Schäden durch den Orkan "Friederike" sind doppelt so hoch wie bislang angenommen.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft bezifferte die Summe auf rund eine Milliarde Euro. Bislang war der Verband von 500 Millionen Euro ausgegangen. Insgesamt 900 Millionen Euro entfallen demnach auf Sachschäden etwa an Gebäuden sowie 100 Millionen Euro auf Schäden an Kraftfahrzeugen.



Die stärksten Sturmschäden in Höhe von zwei Milliarden Euro richtete der Orkan "Kyrill" im Jahr 2007 an.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.