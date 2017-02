Oroville-Stausee 200 000 Menschen dürfen vorerst wieder nach Hause

Lake Oroville Dam in Kalifornien (AFP / Josh Edelson)

Nach der Evakuierung der Dörfer rund um den Oroville-Stausee in Nordkalifornien haben die Behörden eine erste Entwarnung gegeben.

Rund 200.000 Anwohner dürften zunächst in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren, teilte ein Bezirkssprecher mit. Die Menschen müssten aber Warnungen beachten und mögliche Evakuierungsaufrufe schnell befolgen. Weiter hieß es, der Wasserstand in dem Stausee sei mittlerweile tief genug, um neuen Regen aufzufangen. Der drohende Kollaps eines beschädigten Abflusskanals an dem riesigen Reservoir hatte die Behörden am Wochenende in Alarmbereitschaft versetzt.