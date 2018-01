Die amerikanische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Dorothy Malone ist tot.

Sie starb nach Angaben ihres Managers im Alter von 92 Jahren in Dallas im US-Bundesstaat Texas. Dorothy Malone stand mit Lauren Bacall und Humphrey Bogart vor der Kamera, etwa in dem Krimi "Tote schlafen fest". Mit beiden drehte sie auch das Melodrama "In den Wind geschrieben" und erhielt dafür den Oscar als beste Nebendarstellerin. Dorothy Malone spielte in Western-Filmen an der Seite von Rock Hudson und Kirk Douglas sowie in der Fernsehserie "Peyton Place". Ihre letzte Rolle hatte sie in dem Thriller "Basic Instinct" mit Sharon Stone im Jahr 1992.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.