Oscar-Verleihung Ausländische Regisseure beklagen "Klima des Faschismus" in den USA

Eine riesige Oscar-Statuette, aufgenommen beim 88. Academy Awards Nominees Luncheon. (dpa-Bildfunk / Invision / Danny Moloshok)

Vor der morgigen Oscar-Verleihung haben sechs ausländische Regisseure ein "Klima des Faschismus" in den USA beklagt - unter ihnen auch die deutsche Filmemacherin Maren Ade.

In ihrer Erklärung heißt es, führende Politiker der Vereinigten Staaten säten Furcht, indem sie nach Geschlecht, Hautfarbe, Religion und Sexualität unterschieden. Der Kritik schloss sich auch der iranische Regisseur Farhadi an, dessen Film "The Salesman" für einen Oscar nominiert ist. Farhadi will die Gala morgen Abend in Los Angeles boykottieren, um gegen die Einreisepolitik von Präsident Trump zu protestieren.