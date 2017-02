Oscar-Verleihung Bester ausländischer Film "The Salesman" aus dem Iran

Eine riesige Oscar-Statuette (dpa-Bildfunk / Invision / Danny Moloshok)

Bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles ist der Afroamerikaner Mahershala Ali für seine Rolle in dem Drama "Moonlight" als bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden.

Als beste Nebendarstellerin wurde die Afroamerikanerin Viola Davis für ihre Rolle in dem Drama "Fences" geehrt. Der Oscar für den besten ausländischen Film ging an das Drama "The Salesman" des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi. Er

hatte seine Teilnahme an der Gala aus Protest gegen die Einreisepolitik von US-Präsident Trump abgesagt. Der deutsche Beitrag "Toni Erdmann" von Maren Ade ging leer aus. Den Oscar für die beste Regier gewann Damien Chazelle für "La La Land". Das Musical ist mit 14 Nominierungen auch der größte Favorit in der Kategorie bester Film. Moderiert wird die Veranstaltung zum ersten Mal von Komiker Jimmy Kimmel.