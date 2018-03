Kulturstaatsministerin Grütters hat dem deutschen Spezialeffekt-Künstler Gerd Nefzer zum Oscar gratuliert.

Die Auszeichnung für Nefzers Arbeit an dem Film "Blade Runner 2049" belege das Weltniveau, auf dem in Deutschland produziert werde, erklärte die CDU-Politikerin in Berlin. Zugleich sehe sie darin einen Ansporn, die Anstrengungen zur Unterstützung dieser Zukunftsbranche fortzusetzen. Glückwünsche richtete Grütters auch an die Firma Komplizen Film, die an der chilenisch-deutschen Produktion "Eine fantastische Frau" beteiligt war und damit den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film gewann.



Hauptgewinner der 90. Oscar-Verleihung in der vergangenen Nacht in Hollywood war der Film "Shape of Water" des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro mit vier Auszeichnungen, unter anderem für den besten Film und die beste Regie.

