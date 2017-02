Oscar-Verleihung "La La Land" als bester Film ausgezeichnet

Eine riesige Oscar-Statuette, aufgenommen beim 88. Academy Awards Nominees Luncheon. (dpa-Bildfunk / Invision / Danny Moloshok)

Bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles ist das Musical "La La Land" als bester Film ausgezeichnet worden.

Als beste Schauspielerin wurden Emma Stone in "La La Land" und als bester Schauspieler Casey Affleck für seine Rolle in "Manchester by the Sea" geehrt. Die Oscars für die Kategorie bester Nebendarsteller und beste Nebendarstellerin gingen an den Afroamerikaner Mahershala Ali für seine Rolle in dem Drama "Moonlight" und an die Afroamerikanerin Viola Davis in "Fences". Als bester ausländischer Film wurde das Drama "The Salesman" des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi ausgezeichnet. Farhadi hatte seine Teilnahme an der Gala aus Protest gegen die Einreisepolitik von US-Präsident Trump abgesagt. Der deutsche Beitrag "Toni Erdmann" von Maren Ade ging leer aus.