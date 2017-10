Der Friedensnobelpreis wird in diesem Jahr an die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen verliehen.

Das teilte das Nobelkomitee in Oslo mit. ICAN hat sich weltweit für das Zustandekommen eines umfassenden Atomwaffenverbots eingesetzt. Der Vertrag wurde im Rahmen der UNO im Juli dieses Jahres von 122 Staaten beschlossen. Die Atommächte gehörten nicht dazu, auch Deutschland nicht.



Gleichwohl begrüßte die Bundesregierung die Verleihung des Friedensnobelpreises an die Organisation. Deutschland unterstütze das Ziel einer Welt ohne Atomwaffen und gratuliere dem Nobelkomitee zu seiner Wahl, sagte eine Sprecherin in Berlin. Solange aber von einigen Staaten Atomwaffen weiter als ein Mittel militärischer Auseinandersetzung betrachtet werde, bestehe die Notwendigkeit zum Erhalt einer nuklearen Abschreckung durch die Nato fort.



ICAN-Direktorin Fihn sagte in einer ersten Reaktion, die Auszeichnung sende eine Botschaft an alle Staaten, die im Besitz von Atomwaffen seien. Man könne nicht damit drohen, wahllos Hunderttausende Zivilisten im Namen der Sicherheit zu töten.