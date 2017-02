Oslo Geberkonferenz für Krisenregion am Tschadsee

In der Region rund um den Tschadsee sind Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. (AFP / Stefan Heunis)

In der Krisenregion um den Tschadsee in Afrika sind nach Angaben der norwegischen Regierung Millionen Menschen dringend auf Hilfe angewiesen.

Zu der betroffenen Region zählen die Länder Tschad, Nigeria, Niger und Kamerun. Norwegens Außenminister Brende sagte kurz vor einer Geberkonferenz in Oslo, die Flüchtlingskrise in den Gebieten habe sich zu einer "sehr schweren" Hungerkrise entwickelt. Einer der Hauptgründe ist der Konflikt mit der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram in Nigeria, der mehr als zwei Millionen Menschen in die Flucht getrieben hat. Hinzu kommen Armut und Dürre.



Die Hilfskonferenz wird unter anderem von Norwegen und Deutschland ausgerichtet. Ziel ist es, rund 1,4 Milliarden Euro aufzubringen, die in die Nothilfe, aber auch in Bereiche wie Bildung fließen sollen.