In der norwegischen Hauptstadt Oslo hat die Polizei einen bombenähnlichen Gegenstand unschädlich gemacht. Das verdächtige Objekt lag in einer Plastiktüte und wurde am späten Abend nahe der Innenstadt entdeckt. Seit dem Anschlag in Stockholm gilt auch in dem skandinavischen Nachbarland eine erhöhte Wachsamkeit.

Eine Spezialeinheit der Polizei sprengte den Gegenstand kontrolliert, wie die norwegische Nachrichtenagentur NTB berichtete. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. Die Polizei nahm einen Mann zur Befragung mit auf die Wache, der den Gegenstand zuvor bei sich gehabt haben soll. Das Gebiet um den Fund wurde weiträumig abgesperrt.