Bundeskanzlerin Merkel hat den ostdeutschen Bundesländern auch für die Zukunft eine besondere Förderung zugesichert.

Es gebe nach wie vor systematische Unterschiede zwischen den neuen und alten Ländern, sagte Merkel in einer Videobotschaft. Das gelte etwa bei den Steuereinnahmen und der Arbeitslosigkeit. Ungeachtet der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab 2020 brauche der Osten weiter eine spezifische Unterstützung, betonte Merkel.



CDU, CSU, FDP und Grüne hatten in ihren Sondierungsgesprächen für eine mögliche Jamaika-Koalition im Bund erklärt, es müsse gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen Deutschlands geben. Gewährleistet werden müsse das mit dem Ausbau des Mobilfunks und der Breitband-Netzverbindungen sowie in der Bildung und Gesundheit.